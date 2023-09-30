Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da adından söz ettiriyor. Transfer döneminde Ajax'ın bonservisi için 15 milyon euro teklif ettiği Kerem, takımda kalmıştı. Hollanda merkezli transfer analiz sitesi Footballtransfers, Ajax'ın Kerem'i transfer edemediği için pişman olduğuna vurgu yaptı. Kerem'in, 30 milyon harcanan Mikautadze ve Forbs'tan iyi olduğu belirtildi. İçerikteki detaylar ise şu şekilde: "Aktürkoğlu, Ajax'ın kayıp halkası mı? G.Saray'da kalan 24 yaşındaki Aktürkoğlu, Icardi ile ligin en tehlikeli ikilisini oluşturuyor.

OCAKTA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ancak ikilinin önümüzdeki kış sonu gelebilir. Aktürkoğlu hâlâ yurtdışındaki birçok önemli kulübün radarında. Sol kanat oyuncusunun Galatasaray'a değerini her hafta kanıtladığı şu dönemde, ocak ayında transfer olması ihtimal dışı değil. Ajax, yaz transfer döneminde Georges Mikautadze ve Carlos Forbs gibi alt seviyelerdeki oyunculara yönelirken Kerem, ligde klasını gösteriyor. Veriler Aktürkoğlu'nun, Ajax'ın temel oyuncusu olabileceğini gösteriyor. Milli oyuncu, gelişiminde hem Mikautadze'den hem de Forbs'tan ileride, Ajax'ın mevcut transferlerinden çok daha iyi.

AJAX'I KEREM KURTARIR

Mikautadze ve Forbs'a sırasıyla 16 ve 14 milyon euro harcandı. Kerem ise Ajax'ı beladan kurtarmak için gereken her şeye sahip. Amsterdam takımı geçen yaz Aktürkoğlu için 15 milyon euro ödemeye hazırdı. Eğer Ajax önümüzdeki kış Aktürkoğlu'nda yeni bir girişimde bulunmak isterse muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketini hesaba katmak zorunda kalacak..."