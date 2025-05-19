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Spor

Ajax'ta teknik direktör arayışı! İlk aday Erik ten Hag

Teknik direktör Francesco Farioli ile yolları ayırdığını duyuran Ajax'ın listesinde Erik ten Hag yer alıyor.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Ajax'ta teknik direktör arayışı! İlk aday Erik ten Hag
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Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Francesco Farioli ile yollarını ayıran Hollanda temsilcisi, göreve Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

Ajax'ta Erik ten Hag dışında bir diğer adayın da Go Ahead'ın teknik direktörü Paul Simonis olduğu yazıldı.

Erik ten Hag'ın adı daha önce de Bayer Leverkusen'in gündemine gelmişti.

Daha önce 2017-2022 yılları arasında Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag, Ekim 2024'te Manchester United'dan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmadı.

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