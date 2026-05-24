  Ajax'ta Wout Weghorst dönemi sona eriyor
Spor

Ajax'ta Wout Weghorst dönemi sona eriyor

Ajax ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulunan Wout Weghorst, Utrecht maçının büyük ihtimalle Ajax kariyerindeki son karşılaşma olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 18:03
Ajax forması giyen Wout Weghorst, Utrecht ile oynanan maçın ardından konuştu.

Ajax'ı Avrupa'ya taşımalarına rağmen sezonun kulüp adına beklendiği gibi geçmediğini söyleyen 33 yaşındaki santrfor, kendisinin performansı için, "Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Başlangıçta iyi bir seri yakaladım ve ondan sonra hayal ettiğim gibi bir sezon olmadı." dedi.

Hollanda temsilcisi ile sözleşmesi biten Weghorst, Utrecht maçının son maçı olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Bu konuda yönetim bir şey söylemedi ama muhtemelen Ajax'ta son maçıma çıktım. Çok güzel iki yıl oldu. Geleceğimi düşünüyorum, neler olacağını göreceğiz. Şu anda odak noktam Dünya Kupası." sözlerini sarf etti.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Bu maçta olduğu gibi tezahüratları tekrar duyduğunuzda, bu gerçekten güzel. Burası harika bir kulüp ve doğudan gelen bir çok olarak burada futbol oynama şansı bulduğum için gurur duyuyorum. İçimden bir ses, bugünün bir anda son kez olabileceğini söylüyor." diye konuştu.

Ajax'ta geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Wout Weghorst, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

