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Spor

Ajax'tan Beşiktaş'ın teklifine ret!

Beşiktaş, Ahmetcan Kaplan için Ajax'e kiralama teklifinde bulundu. Ajax, 21 yaşındaki futbolcu için gelen teklifi reddetti.

30 Mart 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Ajax'tan Beşiktaş'ın teklifine ret!
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, Hollanda'ya yaptığı ziyarette Ajax ile Steven Berghuis dışında Ahmetcan Kaplan için de görüştüğü ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yetkililer, geçen sezon 9.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan alınan 21 yaşındaki milli stoperi kiralamayı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarak talip olduklarını söyledi.

AJAX REDDETTİ

Ajax cephesinin net bir şekilde, "Ahmetcan bizim için önemli. Gelecek sezon oluşturacağımız takımda çok kıymetli bir yere sahip olacak. Bizimle kalacak" yanıtını ilettiği ifade edildi.

Ajax'ta son dönemde ilk 11'de yer almaya başlayan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin A takımında bu sezon 6 maçta sahaya çıktı.

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