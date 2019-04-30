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Ajax'tan final için dev adım

Ajax, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 1-0 mağlup etti ve final için dev bir adım attı.

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Genç kadrosuyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratan Ajax, Tottenham’ı da geçti. Hollanda ekibi, 15. dakikada Van De Beek’in attığı golle İngiliz ekibini 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda alınan bu galibiyetle ile Ajax büyük avantaj yakalarken, rövanş mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü Hollanda ekibinin sahasında oynanacak.

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