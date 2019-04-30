Ajax'tan final için dev adım
Ajax, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 1-0 mağlup etti ve final için dev bir adım attı.
Genç kadrosuyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratan Ajax, Tottenham’ı da geçti. Hollanda ekibi, 15. dakikada Van De Beek’in attığı golle İngiliz ekibini 1-0 mağlup etti.
Deplasmanda alınan bu galibiyetle ile Ajax büyük avantaj yakalarken, rövanş mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü Hollanda ekibinin sahasında oynanacak.
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