Ajax'tan Jordan Henderson için yeni teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Ajax, İngiliz orta saha Jordan Henderson'u renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; daha önce Henderson için Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a kiralama teklifi yapan ancak Suudi kulübünün oyuncuyu kiralık göndermek istememesi sonrası teklifini revize eden Ajax, Henderson'u bonservisi ile birlikte renklerine bağlamak istiyor.

Sezon başında Liverpool'dan ayrılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Al-Ettifaq formasıyla çıktığı 19 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi.