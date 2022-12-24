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Spor

Ajdin Hasic Beşiktaş'a dönüyor

Göztepe'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Ajdin Hasic ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
Ajdin Hasic Beşiktaş'a dönüyor
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Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü seyircisiz oynanacak maçta evinde Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de biletler kesilmeye başlandı. Bodrumspor'u yenerek ikinci yarıya Play-Off hedefiyle girmeyi planlayan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz'de Boşnak Ajdin Hasic'le yolların ayrılacağı ifade edildi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı.

Göztepe'ye uyum sağlamakta zorlanan ve sakatlıklar da yaşayan Hasic'le devre arasında vedalaşılacağı vurgulandı. Göztepe'de sadece 6 maça çıkan genç futbolcu, 5-0 kazanılan Denizlispor maçında 1 gol atabildi. Toplam 147 dakika görev alabilen Hasic, sadece 1 kez sahaya 11'de çıktı. İkinci yarı öncesi iyi takviyeler gerçekleştirmesi beklenen Göztepe'nin Hasic'in yanı sıra birkaç oyuncuyla da yolları ayıracağı öğrenildi.

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