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Ajeti’yi avlayacak

Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Ajeti için West Ham’ın kapısını çalmaya karar verdi. Yönetim, İngiliz kulübünü ikna ederse 22 yaşındaki golcü ara transferde Kartal’a imza atacak.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Burak Yılmaz’a yardımcı olabilecek bir forvet almayı düşünüyoruz” açıklaması sonrası gözler transfere çevrilirken, hedefteki isimlerin başında Albian Ajeti’nin olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim West Ham United’da oynayan 22 yaşındaki Arnavutluk asıllı İsviçreli golcüyü araştırmaya başladığı belirtildi. Kartal, şartlarının uyması halinde İngiliz kulübünün kapısı çalıp transferi sonuçlandıracak.

AJETİ’NİN ALTERNATİFİ LOİS DİONY

Avcı’nın Ocak ayında alınmasına onay verdiği Ajeti, sezon başında 9 milyon euro karşılığında Basel’den West Ham’ın yolunu tuttu. Ada’da da bu sezon çok az şans bulan 22 yaşındaki golcünün tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kartal’ın hocasının şampiyonluk yarışı için Güven Yalçın ve Umut Nayir’i yetersiz görmesi nedeniyle Ajeti’nin olmaması durumunda rotanın St. Etienne’de bu sezon 2 maça çıkan ve gol atamayan Diony’ye çevirileceği öğrenildi.

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