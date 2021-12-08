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Spor

Akanbi Rasheed, Menemenspor'dan Kocaelispor'a transfer oluyor

Menemenspor'un Nijeryalı golcüsü Akanbi Rasheed'in Kocaelispor ile görüştüğü ve her konuda anlaştığı öğrenildi. Yeşil siyahlılar, 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle de görüşmelerde so aşamaya geldi.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:53
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Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak Nasadoge Menemenspor'da Akanbi Rasheed'in devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Nijeryalı futbolcunun Kocaelispor'un yöneticileriyle görüşüp, her konuda anlaştığı bildirildi. Menemenspor'un da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rasheed konusunda Kocaelispor'la görüşmelerde sona geldiği vurgulandı.

Menemenspor'a 2019-2020 sezonun ikinci yarısında transfer olan Rasheed bu sene 13 lig maçına çıkıp, 3 kez fileleri sarstı.

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