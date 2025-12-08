İSTANBUL 10°C / 8°C
Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı

Alanyaspor ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı. İki takım da pozisyonlar üretse de mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada hem Alanyaspor, hem de Antalyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da mücadelede gol bulamadı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

