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Spor

Akdeniz Oyunları heyecanı açılış töreniyle başladı

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı.

AA26 Haziran 2022 Pazar 09:11 - Güncelleme:
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Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi.

Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı.

TÜRKİYE 8. SIRADA YER ALDI

Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 8. sırada çıktığı geçit töreninde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.

  • Akdeniz Oyunları
  • Cezayir
  • Busenaz Sürmeneli
  • Ferhat Arıcan

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