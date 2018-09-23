Akhisar GS özet goller Akhisarspor Galatasaray maç özeti önemli anları

Spor Toto Süper Lig 6.haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Akhisar Galatasaray özet dakikalarında 3 gol sesi çıktı. Akhisar GS özet golleri önemli anları futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Elvis Manu, Güray Vural ve Mustafa Yumlu kaydetti. Akhisarspor bu sürpriz galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmak için büyük avantaj sağladı. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Galatasaray’da ise Rodrigues ilk yarıda penaltı kaçırdı. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar’da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de penaltı kaçırmıştı.

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor-Galatarasay maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.b

43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar’da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de penaltı kaçırmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz’in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues’in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de iki takım Akhisar’da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar’ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu.