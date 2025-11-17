İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3333
  • EURO
    49,1801
  • ALTIN
    5562.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Akhisar namağlup yoluna devam ediyor

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Gruptaki 4 temsilcisi haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Deplasmanda İzmir ekibi Güzeltepe'yi 2-1 yenen Akhisar 45 Futbol SK gruptaki 4 namağlup takımdan biri olarak 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
Akhisar namağlup yoluna devam ediyor
ABONE OL

BAL 8. Grupta 7. hafta mücadeleleri tamamlandı. Grupta Manisa'yı temsil eden 4 takım haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Bu sene 3. Lig'den BAL'a düşen 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. kendi evinde İzmirspor ile 1-1 berabere kalırken, Bu sezon BAL'a yükselen Manisaspor deplasmanda İzton Torbalıspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezona Manisa 1965 olan adını Akhisar 45 Futbol SK olarak değiştiren Manisa ekibi ise deplasmanda İzmir Güzeltepe Futbol SK'yı 2-1 mağlup ederek namağlup olarak 6. sıradan 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 3. sırada tamamlayan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor ise kendi evinde Ödemişspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı ve 6. sıraya geriledi. Ligde Manisaspor 8., 7 Eylül Turgutlu ise 9. sırada yer alıyor.

Manisa takımlarının ligin 8. haftasında 23 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmalar şu şekilde: Ödemişspor-7 Eylül Turgutlu, Akhisar 45 Futbol-İzton Torbalıspor, Manisaspor-Gaziemir Gençlik ve Spor, Eti Maden Eti Spor-Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor. Karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.