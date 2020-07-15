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Spor

Akhisar Troy Franklin ile anlaştı

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon yapılanması kapsamında guard rotasyonuna önemli bir ismi katarak kadrosunu tamamladı. Son olarak Romanya'nın Timişoara takımında forma giyen Troy Franklin Jr., kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:31
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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü, Romanya'nın Timişoara takımında forma giyen Troy Franklin Jr. ile resmi sözleşme imzaladı. 

Amerikalı guard kariyerinde daha önce Danimarka'da Team FOG Naesved, Slovenya'da Koper Primorska, Bulgaristan'da Academic Bultex ve Litvanya'da Jonavos Jonava formaları giydikten sonra, Romanya Ligi takımlarından Timişoara'da oynadı. Özellikle Danimarka'daki performansı dikkat çeken Troy Franklin Jr., burada yüzde 41.7 gibi bir üçlük isabeti oranı yakalayarak, aynı zamanda ülkedeki üçlük yarışması ödülünün de sahibi olmuştu.

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