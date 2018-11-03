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Akhisar'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Toto Süper Lig'de Akhisarspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
 
Müsabakada Akhisarspor'un golünü 38. dakikada penaltıdan Güray kaydetti. Erzurumspor'un golünü ise 25. dakikada Auremir attı.
 
VAR'la gelen penaltı
 
Mücadeleinin 35. dakikasında sol kanattan Josue’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncuların rakip futbolcu Munsy’ın topa elle müdahale ettiğini belirterek, penaltı itirazları yapması sonucu hakem Mete Kalkavan VAR sistemine gitti. Kalkavan, VAR incelemesi sonucu Akhisaspor lehine penaltı kararı verdi. 
 
Bu sonuçla Akhisarspor 9 puanla 16., Erzurumspor ise 8 puanla son sırada yer aldı.

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