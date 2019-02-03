Akhisarspor - Başakşehir (CANLI ANLATIM)
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde bugün lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde bugün lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven forma giyememiyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.
11'ler
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray, Regattin, Serginho, Josue, Manu, Rotman, Cikalesshi.
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.
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