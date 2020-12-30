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Spor

Akhisarspor ateşe düştü!

TFF 1'inci Lig'de son oynadığı 6 maçı kaybeden Akhisarspor, alt sıralardaki rakiplerinden Adanaspor'un geçen hafta 3-2 kaybettiği Menemenspor maçını rakip kural hatası yaptığı için hükmen kazanmasıyla düşme hattına geriledi.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:01
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, beklenildiği gibi yabancı kuralını ihlal ederek sahada aynı anda 6 yabancı futbolcu oynatan Menemenspor'u hükmen mağlup ilan edip aldığı 3 puanı silerek Adanaspor'un hanesine yazdı.

Bu kararla Adanaspor 13 maçta 15 puana ulaşırken, Akhisarspor ise 15 maçta 13 puanla kendisini 16'ncı sırada düşme hattında buldu. Ligde ilk yarının son haftasında cumartesi günü Ümraniyespor deplasmanına çıkacak Akhisar, 11 Ocak Pazartesi günü ise Adanaspor'u erteleme sınavında ağırlayacak. Yeşil-siyahlılarda yönetim, 24 Ocak'ta start alacak ikinci yarı maçları öncesi transfer yasağını kaldırıp toplam 15 oyuncunun gitmesiyle eksilen kadroyu takviye etmek için girişimlerini sürdürüyor.

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