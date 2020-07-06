Akhisarspor Balıkesirspor'u yendi, zirveye yanaştı

DHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:12

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil siyahlıların gollerini 15 ve 59'uncu dakikalarda Burhan ile 81'inci dakikada Ergin attı. Balıkesirspor'un tek golü 56'ncı dakikada Malle'den geldi. Akhisarspor, bu galibiyetle son 2 maça 54 puanla play-off hattında beşinci sırada girdi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig yarışında 9 gün içinde üst üste 3 hayati öneme sahip maçın oynandığı haftada ilk 11'de 5 değişiklik birden yaptı. Taha, Onur, Tolga, Hadzic ve Cikalleshi'yi 11'e almayan Vural, Ümraniyespor ve İstanbulspor karşısında attıkları gollerle takıma galibiyet getiren gençler Ali Kaan ile Bertuğ'u as kadroya monte etti. Akhisar'da 19 Haziran'daki koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 14 gün karantina süreci geçiren Burhan ve Vrsajevic tekrar 11'e dönerken Burhan dönüşünü attığı gollerle süsledi. Akigo'da yine koronavirüs testi pozitif çıktığı için 14 gün forma giyemeyen Ergin de ikinci yarıda oyuna girip ağları havalandırdı. Yılmaz Vural, Taha, Cikalleshi ve sakatlığı bulunan Onur'u kadroya almadı.

5'inci dakikada Balıkesirspor gole yaklaştı. Anıl'ın şutu kaleci Lukac'tan dönerken Mrsic tamamlamak istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

15'inci dakikada Akhisarspor öne geçti. Erhan'ın sol kanattan ortasını arka direkte kontrol eden Burhan düzeltip vurdu: 1-0.

40'ıncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Malle'nin şutu kaleci Lukac'ta kaldı.

İlk yarı bu skorla bitti.

56'ncı dakikada skor eşitlendi. Anıl'ın ara pasına hareketlenen Malle, sol çaprazdan ceza alanına girip Lukac'ı avladı: 1-1.

59'uncu dakikada Burhan tekrar takımını öne geçirdi. Ceza sahasında şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Burhan müthiş bir gol attı: 2-1.

65'inci dakikada ev sahibinden Hadzic ceza alanı dıyından kaleyi yokladı, yandan aut.

81'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Eray'ın derinlemesine pasına hareketlenen Ergin, ceza sahasına girmeden şık bir vuruşla topu direk dibinden ağlara yolladı: 3-1.

Maç 3-1 sonuçlandı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xx), Cocalic (xxx), Uğur Arslan (xx), Kadir (xxx), Rotman (xxx), Bjarnason (xx) (Dk. 46 Aykut xx), Burhan (xxxx) (Dk. 72 Tolga xx), Ali Kaan (xx) (Dk. 61 Eray xxx), Erhan (xxx) (Dk. 72 Ergin xxx), Bertuğ (xx) (Dk. 61 Hadzic xx)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Yiğithan (x) - Batuhan (xx), Cenk (x) (Dk. 22 Kağan x), Sezer (x), Berat (xx), Abdülkadir (x), Anıl (xx), Celal (x) (Dk. 66 Eze xx), Mrsic (x) (Dk. 81 Andusic x), Serdar (x), Malle (xxx)

GOLLER: Dk. 15 - Dk. 59 Burhan, Dk. 81 Ergin (Akhisarspor) - Dk. 56 Malle (Balıkesirspor)

SARI KART: Serdar (Balıkesirspor)