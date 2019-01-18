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Akhisarspor, Beşiktaş maçına toplamda 13 yabancı futbolcuyla çıkarak kural hatası yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kural hatası yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı.

Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

AKHİSARSPOR’DAN KURAL HATASI İTİRAFI

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel maçta kural hatası yaptıklarını kabul etti. Eryüksel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef kural hatası oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek.”

ŞİMDİ NE OLACAK?

Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi büyük ihtimalle hükmen mağlup ilan edilecek.

Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra PFDK maçla ilgili kararını verecek.

(Sporx)

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