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Spor

Akhisarspor Cem Kavçak'la anlaştı

Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Cem Kavçak getirildi.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:47 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:47
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TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe Cem Kavçak getirildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sona erdi. Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetim, teknik patronluğa Cem Kavçak'ı getirdi. Yeşil-siyahlılar, 2018-2019 sezonunda kulüpte altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

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