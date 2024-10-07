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Spor

Akhisarspor dibi gördü

Müzesinde 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve 2018 yılı Süper Kupası'nı barındıran Akhisarspor, sadece 6 sezon sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. Manisa ekibi, BAL'daki ilk mücadelesinde deplasmanda 9-0 gibi farklı bir mağlubiyet yaşadı.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Akhisarspor dibi gördü
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2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren, aynı sene Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenerek sezonu iki kupayla kapatan Manisa temsilcisi Akhisarspor, 6 sezon içinde Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. En büyüğü 19 yaşında olan ve çoğu lise öğrencisi çocuklardan oluşan Akhisarspor, kalecisi olmadığı için sağ bek oyuncusunun kaleye geçmesiyle yedeksiz çıktığı Eti Maden Etispor karşılaşmasından 9-0 mağlup ayrıldı. Düştüğü mali çıkmazların ardından Akhisarspor'un geldiği nokta hem ilçede hem de Türk futbolunda gündem oldu.

2018-2019 sezonuna Süper Kupa zaferi ile başlayan Akhisarspor, Avrupa Ligi oynadığı sezonu küme düşerek noktalarken, geçtiğimiz sezon da TFF 3. Lig'den, Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü.

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