Akhisarspor küme düştü! UEFA Avrupa Ligi'nden TFF 3. Lig'e...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, kendisi için sezonun son maçında Amed Sportif Faaliyetler'e evinde 2-1 mağlup olarak 14 yıl sonra 3. Lig'e düştü.

Ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlak kazanması gereken karşılaşmada 55. dakikada Recep'in golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar, 75. dakikada Kutay ve 90. dakikada Mervan'ın gollerine engel olamadı.

Grupta son haftayı bay takım olarak geçecek 31 puanlı Akhisarspor'un bu sonuçla ligde kalma umudu kalmadı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği 7 senelik mücadelesinin ardından Spor Toto Süper Lig'den 2019 yılında küme düşen, geçen sezon da 1. Lig'e veda eden Akhisarspor, bu sonuçla 3 yıl içinde 3. kez düşme acısını yaşadı. TFF 3. Lig'de son olarak 2007-2008 sezonunda mücadele edip 14 sene sonra bu lige dönün yeşil-siyahlılarda taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Sinan Ertinğü (xx)

AKHİSARSPOR: Halil Yeral (x) - Cengiz (xx), Göksu (x), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 88 Bora), Yusuf Cihat (xx) (Dk. 70 Orçun xx), Oğuzcan (x), Gökmen (x), Enes Tayfun (xx), Yusuf Kanal (x), Kemal (x) (Dk. 82 Salih x), Recep (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ (xxx) - Hüseyin (xx), Anıl (xx), Kerem (xxx), Üstün (x) (Dk. 54 Mervan xxx), Kutay (xxx), Okan (xx), Oğuz (xx), Mehmet (x) (Dk. 60 Bünyamin x), Mansur (xx), Muhlis (x) (Dk. 71 Cenk xx)

GOLLER: Dk. 55 Recep (Akhisarspor), Dk. 75 Kutay, Dk. 90 Mervan (Amed Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Recep (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Enes Tayfun, Recep, Göksu (Akhisarspor), Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN TFF 3. LİG'E

2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e çıkan Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de aralıksız 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021'de TFF 1. Lig'den düşen Manisa temsilcisi, bu sezon da TFF 2. Lig'e veda etti.