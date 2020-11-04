İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4519
  • EURO
    9,8926
  • ALTIN
    514.664
  • BIST100
    1166.49
Spor

Akhisarspor kupada rotasyona gidecek

Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımı Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Teknik Direktör Cem Kavçak'ın maçta ligde az şans bulan isimlere ve gençlere forma vermesi bekleniyor.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:47
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de sezona tutuk başladıktan sonra 4 maçtır bileği bükülmeyip, üst üste oynadığı 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu randevusunda Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Sinan Dereci yönetecek. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupada rakibini normal sürede veya eşitlik olması durumunda uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Cem Kavçak'ın kupada ligde az şans bulan isimlerle gençlere forma vermesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.