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Akhisarspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Akigolar, dakikalar 37'yi gösterdiğinde Kadir Keleş'in asistinde Adrien Regattin'in golüyle durumu 1-0'a getirdi ve ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Artem Kravets, Sakıp Aytaç'ın pasında Kayserispor adına golü ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Akhisarspor, 80. dakikada Helder Barbosa'nın pasında Elvus Manu'nun golüyle skoru 2-1'e taşırken, Kayserispor'da Asamoah Gyan, 90. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor, ligin son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Erzurumspor'u konuk edecek.

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