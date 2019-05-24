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Akhisarspor, Süper Lig'e veda maçında

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında cumartesi Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında cumartesi Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, sezonu Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftaya 26 puanla son sırada giren ve ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

(AA)

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