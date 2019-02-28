Akhisarspor, yarı finalde!
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akhisarspor, Helder Barbosa ve Josue'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor'da Heldeer Barbosa, Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlar göndererek skoru 1-0'a getirdi.
37. dakikada Fode Koita, Trezeguet'in pasında golü Akhisar ağlarına gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Akhisarspor'da Josue, 84. dakikada sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Akhisarspor, ilk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmişti.
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