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Spor

Akhisarspor yeni hocasıyla yeni başlangıç peşinde

Teknik Direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayırarak takımı Fırat Gül'e emanet eden Akhisarspor, Bursaspor'a konuk olacak.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:38
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Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor, yarın yeni teknik patronu Fırat Gül yönetimindeki ilk sınavda Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek.

Kötü gidişin ardından Teknik Direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayırarak takımı Fırat Gül'e emanet eden Akhisarspor, ligde son 11 haftaya 19 puanla 16'ncı sırada girdi. Akhisarspor'un kurtuluş hattıyla arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Yeşil-siyahlılar gibi sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor da son 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Ev sahibi ekip ligde 32 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor.

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