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Akhisarspor-Beşiktaş | Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Fatih - Lopes - Caner - Sissoko - Güray - Aykut - Serginho - Onur - Josue - Barbosa - Manu

Beşiktaş: Karius - Gökhan Gönül - Vida - Mirin - Caner - Atiba - Dorukhan - Lens - Ljajic - Güven - Burak Yılmaz

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