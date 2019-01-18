Akhisarspor-Beşiktaş | Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor: Fatih - Lopes - Caner - Sissoko - Güray - Aykut - Serginho - Onur - Josue - Barbosa - Manu
Beşiktaş: Karius - Gökhan Gönül - Vida - Mirin - Caner - Atiba - Dorukhan - Lens - Ljajic - Güven - Burak Yılmaz
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