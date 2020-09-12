Akhisarspor'da Cikalleshi de ayrıldı

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:36

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi mali sıkıntılarla boğuşan ve pazartesi günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçına moralsiz hazırlanan Akhisarspor'da bir yıldız daha takımdan ayrıldı. Eski yabancı futbolcularına 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan ve Uğur'un ardından Cikalleshi de takımdan ayrıldı.

Alacakları nedeniyle Ege ekibiyle sözleşmesini fesheden Arnavut futbolcu Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer yapamayan ve elindeki oyuncuları da bir bir kaçıran Akhisarspor'da Tuzlaspor karşılaşması öncesi camiayı endişe sardı.