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Spor

Akhisarspor'da Cocalic belirsizliği

Muhammet Reis ve Ergin Keleş'le yollarını ayıran Akhisarspor'da, 33 yaşındaki defans oyuncusu Cocalic'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 11:02 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:02
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TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, gelecek sezon için yarın sahaya iniyor. Yeşil-Siyahlılar Muhammet Reis ve Ergin Keleş ile yollarını ayırdıktan sonra iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde toplanacak yeşil-siyahlılarda kamp programı ise tam netlik kazanmadı. Takımda yabancı oyuncuların uçak seferlerindeki gecikmelerden dolayı geç kalabileceği bildirilirken diğer oyuncuların yarın tesislerde olması bekleniyor.

COCALİC’TE DURUM BELİRSİZ

Geçen sezonun başarılı isimlerinden sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki defans oyuncusu Cocalic’in durumunun ise belirsizliğini koruduğu bildirildi. Yeni sezon için ilk olarak gelecek teklifleri değerlendirecek olan Cocalic'in, Akhisarspor yönetimi ile de gelecek hafta içinde masaya oturması bekleniyor. Akhisarspor’un en istikrarlı oyuncusu geçen sezon yeşil-siyahlı forma ile ligde 33 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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