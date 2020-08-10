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Spor

Akhisarspor'da Erhan Çelenk belirsizliği

Akhisarspor'da Ergin Keleş'ten sonra Muhammet Reis'le de yolların ayrıldığı resmen açıklanırken sözleşmesi sürmesine rağmen birçok teklif alıp ayrılacağı belirtilen Erhan Çelenk'in durumu belirsizliğini koruyor.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:43
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TFF 1’inci Lig'de Süper Lig hedefini dramatik bir şekilde ıskaladıktan sonra sözleşmesi biten teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırıp Cem Kavçak'ı yuvaya döndüren Akhisarspor'da kadrodan kopmalar sürüyor.

Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil-siyahlılarda takımın en tecrübeli isimlerinden Ergin Keleş'den sonra Muhammet Reis'le de yolların ayrıldığı resmen açıklanırken sözleşmesi sürmesine rağmen birçok teklif alıp ayrılacağı belirtilen Erhan Çelenk'in durumu netleşmedi. Akigo'da yönetim sözleşmesi biten Eray Ataseven'le bu hafta masaya oturacak. Akhisar'da geçen sezon Erhan attığı 9 golle takıma çok önemli bir skor katkısı vermiş, Ergin de 3 gol kaydetmişti.

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