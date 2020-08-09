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Spor

Akhisarspor'da Erhan Çelenk'le yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Ergin Keleş'ten sonra Erhan Çelenk'le de yolların ayrıldığı öğrenildi. Erhan'ın Altay'la anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 12:27 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 12:27
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TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran ve dün teknik direktör Cem Kavçak'la sözleşme imzalayan Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. 

Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda golcü Ergin Keleş'in ardından orta saha Erhan Çelenk'in de takımdan ayrıldığı bildirildi. Erhan'ın Altay'la flört ettiği ve transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü. 

Bu sezon Akhisarspor'da 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 2 bin 839 dakika süre aldı. Erhan, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

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