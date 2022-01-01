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Spor

Akhisarspor'da Hasan Ali formaya hasret kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı alt sıralarda tamamlayan Akhisarspor'da bir dönem Türkiye'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, bu sezon 1 dakika bile forma giymedi.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:28
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Adıgüzel, takımla antrenmanlara bile alınmadı. Altyapıdan çıkıp Akhisarspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunda henüz 16 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Hasan Ali, 2017 U17 Avrupa Şampiyonası'nda U17 Milli Takımı'nda da görev yaptı. O sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 8 maça çıkan Hasan Ali, 2017-2018 sezonu öncesi takımda ilk 11'de forma giymeye hazırlanırken çapraz bağlarından talihsiz sakatlık yaşadı.

Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar'da sezonun ancak son haftalarında iyileşip kadroya dönebilen Hasan Ali, 2 kez daha aynı dizinden sakatlanarak ameliyat olunca kariyeri, daha baharında bitme noktasına geldi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen toparlanan genç futbolcu 2020 yılının ilk aylarında sahalara dönüp geçen sezon 1'inci Lig'de 11 maçta görev yaptı. Bu sezon ilk 11'in değişilmezi olması beklenirken hazırlık döneminde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Hasan Ali, geri dönemedi. Hasan Ali'nin menajerliğini yönetime devretmediği, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı için affedilmediği iddia ediliyor.

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