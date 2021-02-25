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Spor

Akhisarspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:54
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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi.

Akhisarspor Kulübü Başkanı Evren Özbey, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mesut Dilsöz ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.

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