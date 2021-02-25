Akhisarspor'da Mesut Dilsöz'ün koltuğu sallanıyor

DHA 25 Şubat 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:01

Devre arasında 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosuna 8'i yabancı 27 takviye yapıp yeni bir takım kuran Akhisar'da kötü gidiş bir türlü bitmedi. İlk yarının son 8 maçını kaybettikten sonra yeni kadrosuyla ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip ardından son 4 maçta puan yüzü görmedi. Son 4 maçta kalesinde 14 gol gören Akhisar'da İstanbulspor önünde kaleye Halil'in yerine ikinci yarıda ilk kez Lukac'ın dönmesi de mağlubiyete engel olamadı.

Beklediği çıkışı bir türlü yapamayıp son 11 haftaya 19 puan ve maç fazlasıyla kurtuluş hattının 3 puan gerisinde giren Akigo, yıllar sonra 2'nci Lig'e düşme korkusu yaşarken taraftarlar Evren Özbey yönetimi ve Mesut Dilsöz'e tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada takımın başına ilk yarının son bölümünde geçip çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Mesut Dilsöz'ü istifaya çağırdı. Dilsöz ise İstanbulspor mücadelesinin ardından 2 penaltılarının es geçildiğini savunarak hakemleri dikkatli olmaya davet etti. Küme düşmesi halinde elindeki 9 yabancıyı da kaybedecek Akhisar'ın tarihi borç yüküyle karşı karşıya kalma tehlikesi var.