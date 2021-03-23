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Spor

Akhisarspor'da Sissoko fiyaskosu!

Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında yasağı kaldırıp 8'i yabancı 27 takviye yapan Akhisarspor'un çilek transfer olarak uzun uğraşlar sonrası son imzayı attırdığı İbrahim Sissoko, geride kalan haftalarda kayıpları oynadı.

DHA23 Mart 2021 Salı 13:44 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 13:44
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Daha önce Portekiz, Almanya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'da oynayıp Süper Lig'de Eskişehirspor, Konyaspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formalarını giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu, Akigo'da yedek kaldı. Sakatlık problemlerini aşamayan Sissoko, Akhisarspor'un bu periyotta oynadığı 8 maçın 2'sinde ilk 11'de forma giyebildi. Yeşil-siyahlılarda yalnız 4 maçta süre alan yıldız futbolcu 161 dakika sahada kalıp gol ya da asist üretemedi. Ligde bitime 7 maç kala düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor'da Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonu bitecek.

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