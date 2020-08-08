Akhisarspor'da teknik direktör adayları çoğaldı

DHA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:51

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak çizen Akhisarspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetimin Yılmaz Vural başta olmak üzere Reha Erginer, Bayram Toysal ve Yalçın Koşukavak isimleri üzerinde durduğu bildirildi.

Yönetimin Erginer'le pazartesi günü Akhisar'da bir görüşme yapacağı da ifade edildi. Özellikle Vural ve Erginer'in mevcut kadro planının netleşmesini beklediği bildirildi. İç transferde de as oyuncularını kaybetmek istemeyen Ege ekibinin 1 hafta içinde yeni sezon şablonunu ortaya çıkaracağı açıklandı.