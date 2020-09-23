Akhisarspor'da yeni başkan Evren Özbey

DHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:42

Yönetim kurulu toplantısında kulübün imza yetkileri kongreye kadar yönetim dışından göreve talip olan Evren Özbey'e verildi. Kardeşleriyle birlikte Özbey Hukuk ve Menajerlik Şirketi'ni yöneten Özbey'in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason'un da menajerliğini yaptığı öğrenildi. Evren Özbey'in 3 veya 4 Ekim'de düzenlenecek olağanüstü kongrede de liste oluşturup başkanlığa talip olması bekleniyor.

Akhisar'da Hüseyin Eryüksel 7 sezonluk Süper Lig dönemi dahil 10 yılı aşkın süre başkanlık yapmış, Fatih Karabulut geçen sezon Aralık 2019'da göreve gelmişti.