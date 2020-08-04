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Spor

Akhisarspor'da Yılmaz Vural belirsizliği

Akhisarspor'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Teknik Direktör Yılmaz Vural geleceği hakkında konuştu.

DHA04 Ağustos 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 12:58
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Akhisarspor'da çok emek verdiklerini belirten Vural, "Süper Lig'e yükselmek en büyük hedefimizdi. Gerçekten çok çalıştık. Maalesef koronavirüs dönemi bizlere sıkıntı yarattı. Testlerimiz pozitif çıktı, en kritik Altay karşılaşmasında sahada olamadık. Emek verdik ancak başaramadık. Yeni sezon öncesi Akhisarspor'da kalıp kalmayacağım belirsiz. Ancak burayı çok seviyorum. Akhisarspor çok kıymetli bir camia. Halkı ve taraftarı çok seviyorum. Yönetim kendi içinde bir görüşme yapacak. Planlamayı düşünecekler. Sonuçta kulüplerin belli maddi olanakları var. Transfer yasağı kalkacak mı? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Yönetim öncelikle bunları belirleyecek. Benim durumum ondan sonra netlik kazanacak" diye konuştu.

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