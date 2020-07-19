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Spor

Akhisarsporlu Ali Kaan Güneren Galatasaray'a mı?

Akhisarspor'un genç orta saha oyuncusu Ali Kana Güneren'in Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına yeşil siyahlı kulübün başkanı Fatih Karabulut'tan yalanlama geldi.

19 Temmuz 2020 Pazar 16:09 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:09
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Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken yeşil-siyahlı yönetim iddiaları yalanladı.

Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut, genç futbolcu için kendilerine ulaşan bir teklif bulunmadığını söyledi. Karabulut, Play-Off'ta şampiyonluk primini hafta içinde belirleyeceklerini de belirtti.

Akhisar'ın Amasyaspor'dan kendi altyapısına alıp profesyonel yaptığı Ali Kaan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de 11 maçta 1 gol attı. 

Genç futbolcunun Akhisarspor ile olan sözleşmesi 2021 Haziranı'nda sona erecek.

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