19 Temmuz 2020 Pazar 16:09 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:09

Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken yeşil-siyahlı yönetim iddiaları yalanladı.

Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut, genç futbolcu için kendilerine ulaşan bir teklif bulunmadığını söyledi. Karabulut, Play-Off'ta şampiyonluk primini hafta içinde belirleyeceklerini de belirtti.

Akhisar'ın Amasyaspor'dan kendi altyapısına alıp profesyonel yaptığı Ali Kaan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de 11 maçta 1 gol attı.

Genç futbolcunun Akhisarspor ile olan sözleşmesi 2021 Haziranı'nda sona erecek.