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Spor

Akhisarspor'un 4 futbolcusunda koronavirüs çıktı

Akhisarspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:32 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:32
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Akhisarspor'da yapılan test sonrasında 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Futbolcular karantinaya alınarak tedavi sürecine başladı

"Futbol Takımımızda 4 Futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Akhisarspor'da geçen sezon lige salgın nedeniyle 3 ay ara verildikten sonra, 21 Haziran'da oynanan Altay maçı öncesinde kulüpte teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic dahil toplam 12 koronavirüs vakasına rastlanmış, karantinaya alınan bu isimler 3 maçta görev yapamamıştı.

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