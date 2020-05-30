İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Akhisarspor'un hazırlık maçı talebine ret!
Spor

Akhisarspor'un hazırlık maçı talebine ret!

TFF 1'inci Lig'de 19 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlayacak sezon öncesi hazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin çıkmadı.

DHA30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:26
ABONE OL

Koronavirüs salgınıyla verilen arada 3 ayı maç yapmadan geçirip direkt lig maratonuna dönecek Süper Lig hedefindeki yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol Federasyonu'na talepte bulunduk. Ben de yetkililerle görüştüm ama onay alamadık. En son olarak da sağlık heyetimiz TFF Sağlık Kurulu'yla toplantı yaptı. Hazırlık maçları da normal maç olarak değerlendirildiği için tüm takımlara karşılaşma öncesi test uygulanması gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken birçok kriter var. Hiçbir takım lig öncesi hazırlık maçı yapamayacak. Ancak en azından herkes eşit şartlarda olacak" dedi.

Terör örgütüne darbe: Teröristler böyle etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.