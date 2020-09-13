İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2020 Pazar / 25 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Akhisarspor'un kadrosuna alt yapıdan takviye
Spor

Akhisarspor'un kadrosuna alt yapıdan takviye

Akhisarspor, TFF 1. Lig'den yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Tuzlaspor'u ağırlayacak. İşte yeşil siyahlıların muhtemel 11'i...

DHA13 Eylül 2020 Pazar 13:49 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:49
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi eski yabancılarına olan borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldıramayıp geçen yıldan kalan paralarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden birçok futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, ilk hafta mücadelesinde Tuzlaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Şimdiye kadar Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan, Uğur ve Cikalleshi olmak üzere 11 as futbolcunun ayrıldığı Akhisar'da Musa Nizam ve Eray'ın da lisansı çıkmadı.

Bu iki futbolcunun da kulüp arayışında oldukları öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar ön libero Rotman, sağ bek Vrsajevic, kaleci Lukac, orta saha Bjarnason ve golcü Hadzic'in lisanslarının ise yenilendiği yeşil-siyahlılar ayrılanların yerine kadroyu tamamlamak için altyapıdan profesyonel olan Batuhan, Bora, Davut Emre, Doğukan, Gökmen, Göksu, Halil İbrahim, İlke, Mert Efe ve Yavuz Serkan'ı da A takım listesine ekledi. Teknik Direktör Cem Kavçak'ın 1 yıl aradan sonra döndüğü Akhisarspor, ilk maçta ligin yeni ekibi Tuzla'yı genç takviyeleriyle yenerek kara bulutları biraz olsun dağıtmak istiyor.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Bertuğ, Hadzic

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.