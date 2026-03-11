İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe maçını kazanarak lige tutunmak istiyoruz

Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana maçını kazanarak lige tutunmayı hedefliyor.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 13:24
Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe maçını kazanarak lige tutunmak istiyoruz
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında galibiyet hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 24. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Takımın maçın hazırlıklarına Ünye'de devam ettiğini ifade eden Efil, kadroda eksik oyuncu bulunmadığını aktardı.

Efil, sezonun tamamlanmasına üç maç kaldığına değinerek, "Bunlardan en kritik olan, Fenerbahçe Medicana maçı. Bu maçı kazanarak lige tutunma umutlarımızı son iki karşılaşmaya taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce büyük takımlara karşı galibiyet aldıklarını hatırlatan Efil, Fenerbahçe karşısında aynı performansı göstererek kazanmak istediklerini belirtti.

Matematiksel olarak halen ligde kalma şanslarının bulunduğunu dile getiren Efil, "Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacağımız zorlu maça İstanbul'daki taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

