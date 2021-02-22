22 Şubat 2021 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:21

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunun başında büyük umutlarla kiralık olarak Leicester City'den kadrosuna kattığı Islam Slimani, sarı lacivertli formayla ortaya koyduğu oyunla tam bir hayal kırıklığı olmuştu.

"BENİM İÇİN TEK HATA..."



BBC Sports'a konuşan Slimani, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hata olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı (Cocu), beni oynattı. Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti." diye konuştu.

"AKLIMDA SADECE BİR 'İNTİKAM' VARDI"

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra Monaca'da geçirdiği günleri başarılı bir deneyim olarak aktaran Cezayirli golcü, "Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece 'intikam' vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 1 GOL ATTI



Sarı lacivertli forma altında toplamda 25 maça çıkan Islam Slimani; Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de 1 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.

Kariyerinde Sporting, Newcastle United, Leicester City, Monaco gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, şu anda Fransa Ligue 1 takımlarında Olympique Lyon'da oynuyor.