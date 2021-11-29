29 Kasım 2021 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:46

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın İrfan'ı oyundan çıkartmasını eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI YÜZDE 1"

"Ligin daha 14. haftası, hatta 25. haftasında falan ben demem 'Şampi' diye ama Trabzonspor bugün %97 şampiyon oldu. Trabzonspor, %97, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş %1 hepsinin."

"FENERBAHÇE 120 İLE GİDİYOR"

"Fenerbahçe'de başkan ve yönetimin verdikleri bir takım var. Teknik direktörü de yönetim belirlemiş durumda ama Trabzonspor'un 180'lik arabası var, 180'le gidiyor. Fenerbahçe'nin 200'lük arabası var, 120 ile gidiyor."

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET EDEN YAPAR"

"Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir"

"VİTOR PEREİRA, FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLAMAZ"

"İrfan'ı çıkartırken bütün Türkiye 'Aaa' dediyse burada problem var. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz."

"SAHANIN YILDIZI CRESPO"

"Fenerbahçe adına sahanın yıldızı Crespo oldu bugün. Beraberliğe itiraz etti, acayip oynadı. Göztepe ise takım olarak ortalama oynadı."

"SEZON BAŞINDA BERİ İLK KEZ"

"Sezon başından beri Fenerbahçe'de ilk kez Mesut üst üste iki maç oynadı. İrfan Can'ın da 90 dakika tamamladığı maç var mı, merak ediyorum."

"SİNİRLENMESİ NORMAL"

"İrfan'ın çıkarken sinirlenmesi normal. İrfan Can, bugün İngiltere'deki 6 büyük takımda da oynayabilecek isim."

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

"İrfan Can'ı çıkartması aklımın ucundan geçmezdi. Berke'yi bile çıkartır derdim, İrfan demezdim."

"BİR PUAN NORMAL"

"Fenerbahçe'yi genel olarak beğenmedim. Sahanın en iyisi defansif orta sahaysa, bir puan normal Fenerbahçe için."

"ÖN TARAF OYUNCUSU"

"Ferdi'yi ön tarafta kanatta, geride de bekte oynatıyor. Geride de çabukluğu ve hızı ile oynayabiliyor ama bence ön taraf oyuncusu."

"İNADINI DOĞRU BULMUYORUM"

"Ali Koç'a da bir başkan olarak üzülüyorum ama teknik direktör inadını doğru bulmuyorum."

"DOĞRU OYNAMIYOR"

"Pereira, sistemi sürekli değiştiriyoruz falan dedi geçen hafta ama Galatasaray derbisine kadar hiç değiştirmedi. Derbide 4'lü oynadı ancak bana göre bu oyuncu grubuna göre 4'lüyü de doğru oynamıyor."