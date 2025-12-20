Bir dönem Fenerbahçe'de kazandığı başarılarla kulübün unutulmaz isimleri arasına giren eski futbolcu Selçuk Şahin, Sormam Lazım programında Merve Yılmaz Oruç'un sorularını cevapladı. Başta Süper Lig'deki şampiyonluk süreci ve Victor Osimhen olmak üzere pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, Alex'e de ayrı bir parantez açtı.

"ALEX'İN YERİ HALA DOLMADI"

Futbolculuk kariyerine Silifkespor'da başladıktan sonra Hatayspor ve İstanbulspor'un ardından 2003 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Selçuk Şahin, 12 yıl boyunca bu formayı terletti. "Bu süre zarfında Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç düşünmedin. Samandıra'nın kapısından girmek oyuncu için bir lütuftu" diyen Selçuk Şahin, en iyi anlaştığı teknik adamın Aykut Kocaman olduğunu söyledi. Kocaman'ın kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Selçuk Şahin, birlikte top koşturduğu Alex hakkında da konuştu: "Benim oynadığım en iyi oyuncuydu. Mükemmel bir yetenekti. Antrenmanda bile ağzımız açık kalırdı. Neler yapabileceğini kestiremezdik. Kendisiyle oynamaktan büyük keyif alıyordum. Onun gibi oyuncu ihtiyacını henüz dolduramadı, Fenerbahçe... Çok özel bir futbolcuydu."

"ALİ SAMİ YEN'DEKİ O GOL ÇOK ANLAMLIYDI"

2010 yılında Ali Sami Yen stadında oynanan son derbide attığı golle bugün de konuşulan Selçuk Şahin, "Galatasaray'a karşı kısmetliydim. O maçlarda gollerim ve asistlerim olurdu. Aslında daha güzel gollerimde var ama anlam bakımından o gol önemliydi. Bugün sokakta hala bana hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar o golü söylüyor" dedi.

"MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK"

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gençlerbilirliği, Göztepe ve ardından Bursaspor'da top koşturan Selçuk Şahin, futbolu 2020 yılında bıraktı. Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda idari görevde yer alan ve Emre Belezoğlu ile çalışan Selçuk Şahin, daha sonra Başakşehir ve Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Milli Takım'da 2023-2025 sezonlarında Montella ile çalışan Selçuk Şahin, Eyüpspor'dan teklif gelince oraya gittiğini söyledi: "Benim için zor bir karardı. Ben Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gideceğine emindim. Bende antrenör olarak bunu görmek istiyordum. Ama o dönemde Eyüpspor'dan teklif gelince kabul ettim. Eyüpspor'da Süper Lig'in önemli takımlarından biriydi. Aslında hedefim Dünya Kupası'nı görüp teknik direktörlüğe başlamaktı."

"EYÜPSPOR'DAN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

Eyüpspor'dan sekiz hafta sonunda kendi kararıyla ayrıldığını belirten Selçuk Şahin, "Zorlu bir fikstür vardı. Aslında oyun olarak istediklerimizi yapıyorduk ama sıralamada 14, 15'lerde olunca kendimi zorumlu hissettim. Bir kan değişikliği iyi gelir diye düşündüm. İstifa etme kararı aldım. Ama açıkca söylemek gerekirse Eyüpspor'dan ayrıldıktan birkaç gün sonra acele karar verdiğimi düşündüm" şeklinde konuştu.

"MOURİNHO GELDİĞİNDE 'EYVAH' DEDİM"

Bu süreçte başka kulüplerle görüştüğünü ve maçları takip ettiğini söyleyen Şahin, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında konuştu. Tedesco ile işlerin şu anda iyi gittiğini söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Tedesco, Mourinho'dan çok başka. Ben Mourinho geldiğinde 'eyvah!' dedim. Başarılı olamayacağını biliyordum. Bunu Fenerbahçeli büyüklerime de söyledim. Çünkü ben onun maçlarını izledim. Fenerbahçe ile olmazdı. Keşke başarılı olsaydı ama olmadı. Üstelik saha dışı çok konuştu. Kazandığı, kaybettiği hiçbir maçta oyundan bahsetmedi. Bazı söylediği sözlerde beni üzdü. Tedesco ile şu an takım iyi. Daha cesur ve iştahlı. Artık Fenerbahçe'nin on birini birkaç değişiklikte olsa sayabiliyoruz. Ama kadro mühendisliği daha iyi yapılmalı. Çok fazla futbolcu var. Daha net oyuncular olmalı."

"İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ KOLAY KOLAY KİMDE KADRO DIŞI BIRAKAMAZDI"

Fenerbahçe başkanlarını da değerlendiren Selçuk Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "Ben futbolcuyken sadece Aziz Yıldırım ile çalıştım. Daha sonra büyük bir teveccühle Ali Koç geldi. Kulübü ekonomik anlamda bir seviyeye getirdi ama futbolda başarı gelmedi. Böyle olunca da Sadettin Saran'a devretti başkanlığı. Sadettin Saran da bence iyi başladı. Çabuk karar alabilen bir başkan. Kadro dışılar geldi hemen. Doğrudur yanlıştır tartışılır ama bu kararı vermek önemli. Özelikle İrfan Can Kahveci'yi kolay kolay kimde kadro dışı bırakamazdı. İleşim anlamında da pozitif biri."

"OSİMHEN BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

11 yıldır şampiyon olamamanın kulübün büyüklüğüne yakışmadığını ve en son kendisinin de oynadığı 2013-2014 sezonunda takımın şampiyon olduğunu hatırlatan Selçuk Şahin, bu sene şampiyonluk yarışı hakkında da şunları aktardı: "Gönlümden geçen Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Son dönemde camia Tedesco ile umutlandı. Devre arası yapılacak birkaç hamle ile Fenerbahçe'nin şansı yüksek. Ama Galatasaray güçlü oynayan bir takım. Ekstra oyuncuları ile avantajı var. O ekstrayı kapatacak hamleyi Fenerbahçe yapar mı bilemiyoruz. İsim vermek gerekirse Osimhen... Bütün dengeleri değiştiriyor. Ama Osimhen ile ilgili bir sıkıntı yaşarsa Galatasaray, o zaman avantaj Fenerbahçe'ye geçer. Osimhen inanılmaz bir oyuncu. Bir de en takdir ettiğim yanı sanki Florya'da doğmuş gibi. Sadece kalitesi değil aidiyet duygusu çok fazla. Koşuyor, mücadele ediyor. Oyuncu alırken böyle bir profil seçmek önemli. Örnek bir sporcu"

"GALATASARAY O AMBİYANS İLE HER TAKIMI YENER"

Okan Buruk'tan övgü dolu sözlerle bahseden Selçuk Şahin, Galatasaray'ın ilk 24 şansı olduğunu dile getirdi. "Okan Buruk'u ben başarılı buluyorum. Takımı 3 yıldır üst üste şampiyon yaptı. Avrupa karnesi eleştiriliyor daha iyi olabilir ama çok güzel maçlar çıkardı. Bayern Münih, Tottenham takımlarına sahayı dar etti. Bunları unutmayalım. Tabii o kadar yatırım yapıldı. Camianın başarı beklemek hakkı. Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. 2 tane zorlu maçı var. Liverpool maçını ben stattan izledim. İçeride Liverpool gibi bir rakibi yenmişsen her zaman her yerde iddialısındır" şeklinde konuşan Selçuk Şahin, Galatasaray'ın o ambiyans ile her takımı yenebileceğini söyledi.

"OKAN'DAN SONRA ARDA"

Arda Turan'ı da başarılı bulduğunu ve Eyüpspor döneminde de kendisiyle istişare ettiğini anlatan Selçuk Şahin, "Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'a Arda Turan'ın gelecek" yorumu hakkında şunları aktardı: "Böyle bir söylenti var. Okan Buruk ne olur bilemiyorum. Bundan sonra Okan Hoca ya Galatasaray'da devam edecek ya da daha büyük bir kulübe gidecek. Arda Turan konusunda da illa yolu Galatasaray ile kesişecek. Ama bu Okan Hoca'dan sonra mı olur bilemiyorum. Belki Shakhtar Donetsk'in ardından Avrupa'ya gidebilir. Atletico Madrid'te onu seviyorlar. Orada bir değişime şahit olabilir. Bilemiyoruz..."

"TRABZONSPOR YARIŞIN İÇİNDE KALIR"

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mucize olacağını da sözlerine ekleyen Selçuk Şahin, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile şampiyonluğu sonuna kadar kovalayabileceğini vurguladı.