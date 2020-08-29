İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
Spor

Aksel Aktaş Kayserispor'dan ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcu Aksel Aktaş ile yolunu ayırdı.

IHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:10
ABONE OL

2019-2020 futbol sezonu başında teknik direktör Hikmet Karaman’ın ısrarı ile Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen Aksel Aktaş’ın sözleşmesi feshedildi. Aksel Aktaş, "Kayserispor ile anlaşarak sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Kayserispor’a başarılar diliyorum" dedi.

Fransa’nın Reims takımından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha futbolcusu, sarı kırmızılı forma ile geride kalan sezon 15 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Toplam 567 dakika oynayan Aksel, Türkiye Kupası’nda 1 gol atıp 1 asist yaparken Süper Lig’de 1 asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.