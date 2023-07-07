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Spor

Akwasi Yeboah, Galatasaray Nef Basketbol'da

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Akwasi Yeboah, Galatasaray Nef Basketbol'da
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Darüşşafaka Lassa forması giyen Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında üçüncü yabancı transferinin 1,98 metre boyundaki Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Akwasi Yeboah'ya, 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.

Darüşşafaka Lassa formasıyla geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki 22 müsabakada 21.6 dakika, 8,5 sayı, 3,7 ribaunt istatistikleri yakalayan 26 yaşındaki basketbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 14 maçta ise 5,7 sayı, 3,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

  • Akwasi Yeboah
  • galatasaray nef
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