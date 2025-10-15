İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8399
  • EURO
    48,7179
  • ALTIN
    5651.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Ahli düğmeye bastı! Merih Demiral için yeni sözleşme yolda
Spor

Al-Ahli düğmeye bastı! Merih Demiral için yeni sözleşme yolda

Suudi ekibi Al-Ahli başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ15 Ekim 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Al-Ahli düğmeye bastı! Merih Demiral için yeni sözleşme yolda
ABONE OL

2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Haziran 2026'da bitecek sözleşmesiyle yeniden transfer gündemine geldi.

Suudi Arabistan temsilcisinin, performansıyla dikkat çeken milli futbolcuyu kadrosunda tutmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Merih Demiral için Al-Ahli yönetimi önceliği sözleşme uzatmaya verdi.

Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi.

GÜRCİSTAN'A 2 GOL

Öte yandan Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

AL AHLI PERFORMANSI

27 yaşındaki stoper, Al-Ahli formasıyla çıktığı 73 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.